США отправят в Европу бронемашины, оснащенные ракетами и лазерами
11:00 13.02.2019
США планируют направить в Европу боевые бронированные машины Stryker, прошедшие глубокую модернизацию.
О планах Вашингтона по наращиванию вооруженных сил на европейском континенте сообщает телеканал Fox News. Согласно представленным данным, сейчас в США проводится модернизация колесных бронемашин Stryker, которые планируется в дальнейшем отправить в Европу.
Их доставка за океан, согласно планам, завершится к 2020 году.
На вооружении бронемашин будет целый спектр вооружений. Их оснастят ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, комплексами Javelin и беспилотными летательными аппаратами с вертикальным взлетом. Для борьбы с БПЛА противника на броневики устанавливаются специальные лазеры. ФАН
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