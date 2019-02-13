США отправят в Европу бронемашины, оснащенные ракетами и лазерами

11:00

США планируют направить в Европу боевые бронированные машины Stryker, прошедшие глубокую модернизацию.

О планах Вашингтона по наращиванию вооруженных сил на европейском континенте сообщает телеканал Fox News. Согласно представленным данным, сейчас в США проводится модернизация колесных бронемашин Stryker, которые планируется в дальнейшем отправить в Европу.



Их доставка за океан, согласно планам, завершится к 2020 году.



На вооружении бронемашин будет целый спектр вооружений. Их оснастят ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, комплексами Javelin и беспилотными летательными аппаратами с вертикальным взлетом. Для борьбы с БПЛА противника на броневики устанавливаются специальные лазеры. ФАН

