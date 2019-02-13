Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Госсовета
10:32 13.02.2019
|Фото Антона Чернова
«Последние два дня в центре внимания профильной рабочей группы, руководителей министерств, ведомств, экспертов тема, которая волнует каждого жителя нашей страны. Речь идет об улучшении жилищных условий, о том, как сделать города и поселки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность, – сказал Владимир Путин. – Самое главное – чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки».
В заседании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы российских регионов. Андрей Воробьёв вошел в состав рабочей группы по вопросам совершенствования механизмов финансирования жилищного строительства. Обсуждались перспективы снижения ставок по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов.
«Все предложения, которые мы готовили в течение этих трех дней, сегодня обсуждались с участием президента. Ключевое – это, конечно, поддержать все проекты, чтобы система эскроу-счетов заработала бесперебойно. И, конечно, центральная тема – это ипотечное кредитование. Дано поручение отработать, посмотреть, как ведет себя рынок. Будут обсуждаться способы снижения ставки ипотечного кредитования, – сказал Андрей Воробьёв. – Говорили о парках, общественных пространствах, благоустройстве, важности расселения аварийного жилья. Абсолютное большинство предложений, которые мы готовили, было нашим президентом поддержано, что очень приятно».
По информации пресс-службы губернатора Московской области
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать