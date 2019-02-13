Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Госсовета

10:32

Фото Антона Чернова

12 февраля губернатор Московской областипринял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое прошло в Республике Татарстан под руководством президента Российской Федерации. Мероприятие было организовано в обновленном формате, предполагающем неформальный диалог президента с главами регионов. Ранее руководители субъектов Федерации провели работу в группах, по итогам которой представили предложения президенту.

«Последние два дня в центре внимания профильной рабочей группы, руководителей министерств, ведомств, экспертов тема, которая волнует каждого жителя нашей страны. Речь идет об улучшении жилищных условий, о том, как сделать города и поселки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность, – сказал Владимир Путин. – Самое главное – чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки».

В заседании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы российских регионов. Андрей Воробьёв вошел в состав рабочей группы по вопросам совершенствования механизмов финансирования жилищного строительства. Обсуждались перспективы снижения ставок по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов.

«Все предложения, которые мы готовили в течение этих трех дней, сегодня обсуждались с участием президента. Ключевое – это, конечно, поддержать все проекты, чтобы система эскроу-счетов заработала бесперебойно. И, конечно, центральная тема – это ипотечное кредитование. Дано поручение отработать, посмотреть, как ведет себя рынок. Будут обсуждаться способы снижения ставки ипотечного кредитования, – сказал Андрей Воробьёв. – Говорили о парках, общественных пространствах, благоустройстве, важности расселения аварийного жилья. Абсолютное большинство предложений, которые мы готовили, было нашим президентом поддержано, что очень приятно».

По информации пресс-службы губернатора Московской области