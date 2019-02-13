Льготная ставка в 6% для семей с детьми распространится на весь период ипотеки - Топилин
11:05 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ готовит изменения в законодательство, которые позволят распространить льготную ипотечную ставку в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита. Об этом сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+".
"Новелла будет заключаться в том, что если сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется максимум на 8 лет при рождении вторых и третьих детей, то этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка", - сказал министр.
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