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Военная интервенция в Чаде проведена в соответствии с международным правом - МИД Франции

11:20 13.02.2019 Источник: REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на прошлой неделе Франция провела военную интервенцию в Чаде, в соответствии с международным правом, чтобы избежать «переворота», угрожающего президенту Идрису Деби, сообщает Le Figaro.

«Французские военные напали на повстанческую группировку с юга Ливии, которая намеревалась захватить власть, и президент Идрис Деби в письменной форме попросил нас о вмешательстве, чтобы этого избежать», — заявил глава французской дипломатии во время заседания по текущим делам в Национальной ассамблее Франции.

Как сообщалось ранее, 3 февраля 2019 года французская группа военных нанесла удар на севере Чада по колонне, состоящей из 40 автомобилей с вооруженными боевиками. Лидеры оппозиционных партий Чада назвали военную интервенцию Франции «неуместной».  ИА REGNUM

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