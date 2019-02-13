России придется выбирать, кого поддерживать - США или Китай - Шахназаров

11:32 Источник: REGNUM

Несмотря на то, что Россия сумела войти в тройку мировых серхдержав после распада СССР, ей придется выбирать, какую их двух сил поддерживать — США или Китай в предстоящей войне за мировое лидертсво, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"На мой взгляд, XXI век — это борьба за ресурсы. Людей все больше, ресурсов все меньше. Никакие инновации не заменят ни уголь, ни нефть, ни газ, ни дерево, ни воду… Запад создал себе комфортное потребление, он сам от него не откажется. В это время созрел Китай с его миллиардом населения, которому нужны машины, которому нужна нефть, которому тоже нужно пространство», — заявил эксперт.



По его словам, в конечном счете это закончится не полицентричным миром, но выльется в соревнование между странами за мировое лидерство. И добиться его сможет тот, у кого есть воля, сила, интеллект и пассионарность. В этой ситуации главная проблема России, по мнению Шахназарова — это невыработанная подходящая для нас экономическая модель. В этой связи, именно у Китая сейчас наибольшие шансы сразиться за лидерство с дряхлеющими Соединенными Штатами.



«История его заставит, и это не потому, что они этого хотят, это в силу обстоятельств, их вытолкнут на эту вершину. И в этом смысле России следует выбирать, с кем она будет. На мой взгляд, совершенно разумный выбора — это с Китаем», — закончил мысль кинорежиссер. ИА REGNUM