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Снег в Москве побил вековой рекорд

12:00 13.02.2019 Источник: РБК

В Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель стал рекордным для 13 февраля, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Прежний рекорд отмечался в 2007 году, когда в этот день выпало 10,1 мм осадков, отметила она.

«До 2007 года рекорд был зафиксирован 140 лет назад, то есть нынешний снег бьет два рекорда и еще продолжает идти», — заявила Позднякова. По ее словам, может выпасть до 16 мм осадков, что синоптик назвала довольно редким явлением.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что осадки в виде снега продолжатся в столице в ближайшие часы.

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