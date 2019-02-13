Снег в Москве побил вековой рекорд

12:00 Источник: РБК

В Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель стал рекордным для 13 февраля, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Прежний рекорд отмечался в 2007 году, когда в этот день выпало 10,1 мм осадков, отметила она.

«До 2007 года рекорд был зафиксирован 140 лет назад, то есть нынешний снег бьет два рекорда и еще продолжает идти», — заявила Позднякова. По ее словам, может выпасть до 16 мм осадков, что синоптик назвала довольно редким явлением.



Ранее в Гидрометцентре пообещали, что осадки в виде снега продолжатся в столице в ближайшие часы.

