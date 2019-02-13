Илон Маск по-русски ответил на мем

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Tesla и SpaceX по-русски ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Накануне телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», которую заметили на улице Ставрополя.

На видео кажется, что машина движется задом наперёд. На самом деле её 18-летний водитель ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины.



Опубликовав ролик с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава Tesla и SpaceX неожиданно отреагировал на эту запись, ответив по-русски: «Хаха офигенно».



Отмечается, что на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали. Говорит Москва

