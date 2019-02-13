Илон Маск по-русски ответил на мем
12:05 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Tesla и SpaceX по-русски ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Накануне телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», которую заметили на улице Ставрополя.
На видео кажется, что машина движется задом наперёд. На самом деле её 18-летний водитель ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины.
Опубликовав ролик с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава Tesla и SpaceX неожиданно отреагировал на эту запись, ответив по-русски: «Хаха офигенно».
Отмечается, что на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать