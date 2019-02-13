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Илон Маск по-русски ответил на мем

12:05 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Tesla и SpaceX по-русски ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Накануне телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», которую заметили на улице Ставрополя.

На видео кажется, что машина движется задом наперёд. На самом деле её 18-летний водитель ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины.

Опубликовав ролик с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава Tesla  и SpaceX неожиданно отреагировал на эту запись, ответив по-русски: «Хаха офигенно».

Отмечается, что на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали.  Говорит Москва

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