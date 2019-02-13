В России предлагают обучать школьников основам вождения
12:20 13.02.2019
В России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей. Соответствующий пункт содержится в резолюции IV Конгресса автошкол России (есть в распоряжении RT), которая была направлена в ГИБДД.
В документе отмечается, что одной из проблем в работе автошкол является невозможность за короткий срок обучения сформировать у будущего водителя ответственное отношение к своему поведению на дороге.
Участники конгресса полагают, что подобное воспитание должно проводиться с раннего детского возраста.
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