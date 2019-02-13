В России предлагают обучать школьников основам вождения

12:20

В России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей. Соответствующий пункт содержится в резолюции IV Конгресса автошкол России (есть в распоряжении RT), которая была направлена в ГИБДД.

В документе отмечается, что одной из проблем в работе автошкол является невозможность за короткий срок обучения сформировать у будущего водителя ответственное отношение к своему поведению на дороге.

Участники конгресса полагают, что подобное воспитание должно проводиться с раннего детского возраста.

