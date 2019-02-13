Штраф за остановку на автомагистралях предлагают увеличить в три раза

12:32 Источник: Эхо Москвы

Минтранс предлагает втрое увеличить штраф за остановку на автомагистралях – до 3 тысяч рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Также предлагается применять эту норму не только на автомагистралях. Но и на трассах, обозначенных знаком «Дорога для автомобилей». Как отмечается в пояснительной записке, последствия ДТП, связанные с наездом на стоящие на обочине транспортные средства. Всегда носят тяжёлый характер. Основная причина таких происшествий – сознательное пренебрежение правилами дорожного движения. Эхо Москвы