Большинство россиян не готово идти на митинги - опрос

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Левада-Центр сообщил о неготовности граждан России выходить на митинги. Проведённый социологами опрос показал, что участвовать в уличных акциях протеста не намерены более 70% респондентов.

Также 90% опрошенных не готовы выдвигать свои кандидатуры на выборах и поддерживать финансово-политические или общественные организации.



В тройку самых популярных вариантов реагирования или выражения несогласия с чем-либо вошло составление и подписание петиций и открытых писем. Таким способом добиваться изменений ситуации к лучшему готовы 53% респондентов, почти столько же готовы обращаться в органы исполнительной власти, а 71% предпочитает голосовать на выборах. Говорит Москва

