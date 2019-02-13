0
0
474
НОВОСТИ

Большинство россиян не готово идти на митинги - опрос

13:00 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Левада-Центр сообщил о неготовности граждан России выходить на митинги. Проведённый социологами опрос показал, что участвовать в уличных акциях протеста не намерены более 70% респондентов.

Также 90% опрошенных не готовы выдвигать свои кандидатуры на выборах и поддерживать финансово-политические или общественные организации.

В тройку самых популярных вариантов реагирования или выражения несогласия с чем-либо вошло составление и подписание петиций и открытых писем. Таким способом добиваться изменений ситуации к лучшему готовы 53% респондентов, почти столько же готовы обращаться в органы исполнительной власти, а 71% предпочитает голосовать на выборах.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
125
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
177
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
228
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
255
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
270
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
296
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
326
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
336
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
362
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
414

Возврат к списку