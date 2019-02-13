Небензя ответил на слова коллеги из Германии о "взятии Минска"
13:05 13.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг слова коллеги из Германии о «взятии Минска». Он усмотрел в этом высказывании элемент подсознательного.
Словесная перепалка двух постпредов произошла в ходе обсуждения на Совбезе ООН четырехлетия минских соглашений по Донбассу. Представитель Германии Кристоф Хойсген напомнил членам Совета о необходимости осознавать, что в Донецке было «российское вторжение». При этом он добавил, что российские солдаты также были вовлечены в «оккупацию Минска» в 2015 году. Василий Небензя указал немецкому коллеге на его ошибку по поводу «взятия Минска», предположив, что тот, видимо, сделал оговорку по Фрейду. «Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск», — сказал российский постпред, отметив, что «в 2015 году мы в Минске не были и не собирались, потому что там живут наши друзья, братья и союзники». Он добавил, что у нас вообще нет планов кого-то «брать» или куда-то вторгаться". «Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — заметил Небензя.
Ранее Небензя признался, что «схватки и резкие высказывания» во время заседаний Совбеза ООН не отражают личных взаимоотношений участников. Они «хорошие, человеческие, взаимоуважительные», — подчеркивал постпред. Эхо Москвы
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