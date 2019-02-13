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Гляциологи обнаружили подо льдами Гренландии огромный кратер

13:20 13.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Гляциологи НАСА обнаружили кратер диаметром 36,5 километров под двумя километрами льда в Гренландии. В агентстве полагают, что это может быть след от удара метеорита.

Найденный кратер может оказаться вторым следом метеоритного удара в этом регионе. В ноябре прошлого года всего в 183 километрах от него, под ледником Гайавата, обнаружили формацию диаметром около 30 км., после исследования оказавшуюся ударным кратером от метеорита.

Кратер захоронен под двухкилометровым слоем льда, но несмотря на это в его районе наблюдается гравитационная аномалия, пишут исследователи.

Это редкая находка. Считается, что следы от метеоритов в Гренландии и других северных регионах должны были постепенно исчезнуть под давлением покрывающего их льда. Найденный кратер изначально был намного глубже - под воздействием эрозии он почти исчез. Этот процесс был очень медленным - по оценкам ученых, он мог продолжаться от ста тысяч до ста миллионов лет.  Русская служба Би-би-си

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