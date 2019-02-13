КНДР пустит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

КНДР согласилась на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ. По данным СМИ, комиссия получит доступ на ядерные и ракетные полигоны страны.

Сроки и места проведения инспекций будут обсуждаться позже на переговорах США и Северной Кореи на рабочем уровне.



Пхеньян также гарантировал безопасность экспертов и невмешательство в проверки. Говорит Москва

