Новые санкции ЕС против РФ принимаются под мощнейшим давлением США - Лавров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции Евросоюза в связи с ситуацией в Керченском проливе принимаются под мощнейшим давлением Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных новых санкциях ЕС и США против России.

"Мы уже давно сказали, что санкции мы ни с кем не обсуждаем. Мы хотим наладить свою экономику, торговлю с нормальными зарубежными партнерами таким образом, чтобы не зависеть от чьих-то капризов, в данном случае от капризов тех, кто не сдержал свое слово и не заставил оппозицию выполнять договоренности с [бывшим] президентом [Украины Виктором] Януковичем, - отметил министр. - Мы также имеем дело с людьми, которые ввели санкции за волеизъявление крымчан и в целом за все события, которые развиваются вокруг этого региона, в том числе на востоке Украины".



"Я это рассматриваю как то, что в очередной раз европейцы расписываются в своей полной неспособности заставить [президента Украины Петра] Порошенко выполнять Минские договоренности. Поскольку они уже своими клиентами руководить не могут, то надо что-то делать и пошли на очередной пакет санкций", - обратил внимание Лавров.



"Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога. Но будем исходить из того, что нам нельзя зависеть от людей, которые так поступают, в том числе со своими обязательствами в отношении урегулирования украинского кризиса в феврале 2014 года", - подчеркнул глава российского дипведомства.



Во вторник британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на свои источники сообщил, что Брюссель и Вашингтон работают над новыми санкциями в отношении Москвы в ответ на задержание Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В то же время британская газета "Файнэншл таймс" пишет, что санкции будут обсуждены уже на встрече министров иностранных дел Евросоюза 18 февраля, и введены в течение двух месяцев, до конца марта.

