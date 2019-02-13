Новые санкции ЕС против РФ принимаются под мощнейшим давлением США - Лавров
14:00 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антироссийские санкции Евросоюза в связи с ситуацией в Керченском проливе принимаются под мощнейшим давлением Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных новых санкциях ЕС и США против России.
"Мы уже давно сказали, что санкции мы ни с кем не обсуждаем. Мы хотим наладить свою экономику, торговлю с нормальными зарубежными партнерами таким образом, чтобы не зависеть от чьих-то капризов, в данном случае от капризов тех, кто не сдержал свое слово и не заставил оппозицию выполнять договоренности с [бывшим] президентом [Украины Виктором] Януковичем, - отметил министр. - Мы также имеем дело с людьми, которые ввели санкции за волеизъявление крымчан и в целом за все события, которые развиваются вокруг этого региона, в том числе на востоке Украины".
"Я это рассматриваю как то, что в очередной раз европейцы расписываются в своей полной неспособности заставить [президента Украины Петра] Порошенко выполнять Минские договоренности. Поскольку они уже своими клиентами руководить не могут, то надо что-то делать и пошли на очередной пакет санкций", - обратил внимание Лавров.
"Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога. Но будем исходить из того, что нам нельзя зависеть от людей, которые так поступают, в том числе со своими обязательствами в отношении урегулирования украинского кризиса в феврале 2014 года", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Во вторник британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на свои источники сообщил, что Брюссель и Вашингтон работают над новыми санкциями в отношении Москвы в ответ на задержание Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В то же время британская газета "Файнэншл таймс" пишет, что санкции будут обсуждены уже на встрече министров иностранных дел Евросоюза 18 февраля, и введены в течение двух месяцев, до конца марта.
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать