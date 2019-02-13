Минздрав рассчитывает на уменьшение числа абортов вдвое к 2024 году

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав планирует вдвое уменьшить число абортов к 2024 году. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

«До 300 тысяч хотя бы снизить — это было бы хорошо… До 2024 года мы должны достичь этой цифры», — сказала она, выступая на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», который проходит в Сочи.



По данным Минздрава, в 2012 году в России сделали порядка 900 тысяч абортов. Сейчас эта цифра составляет порядка 625 тысяч. Яковлева отметила, что нулевой показатель этого числа недостижим, так как значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. Говорит Москва

