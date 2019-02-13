У Путина нет претензий к Минниханову, уверен Песков
14:32 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внимание президента РФ Владимира Путина к главе Татарстана Рустаму Минниханову отнюдь не является признаком недовольства работой руководителя региона, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым, Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства", - сказал представитель Кремля журналистам.
Во вторник Путин работал в Казани, в различных форматах обсуждал выполнение национального проекта "Жилье и городская среда". Во время одной из дискуссий президент в шутку указал Минниханову на его невнимательность. Как признался Песков, в Кремле "сегодня увидели много сообщений на этот счет". "Но в большинстве своем это тот случай, когда средства массовой информации, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово", - полагает пресс- секретарь президента.
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