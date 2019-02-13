Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 43 городах РФ
16:00 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российских регионах продолжает увеличиваться, эпидемический порог превышен в 43 городах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за минувшую неделю, опубликованные в среду на сайте Научно- исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.
Неделей ранее эпидпорог был превышен в 34 городах.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ с 4 по 10 февраля в наблюдаемых городах (61) в среднем была выше недельного эпидпорога на 28,6%. Пороги были превышены в 43 городах", - говорится в заключении экспертов.
Специалисты отмечают, что в целом темпы прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились. В частности, в Уральском, Дальневосточном, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах заболеваемость уменьшилась за счет снижения заболеваемости детей школьного возраста. Но при этом увеличилась заболеваемость в Южном, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах среди взрослого населения и детей. "По международным критериям, эпидемия соответствует среднему уровню интенсивности", - говорится в документе.
Ранее специалисты прогнозировали рост заболеваемости в конце января и в феврале, что соответствует многолетним наблюдениям.
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать