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Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 43 городах РФ

16:00 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российских регионах продолжает увеличиваться, эпидемический порог превышен в 43 городах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за минувшую неделю, опубликованные в среду на сайте Научно- исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Неделей ранее эпидпорог был превышен в 34 городах.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ с 4 по 10 февраля в наблюдаемых городах (61) в среднем была выше недельного эпидпорога на 28,6%. Пороги были превышены в 43 городах", - говорится в заключении экспертов.

Специалисты отмечают, что в целом темпы прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились. В частности, в Уральском, Дальневосточном, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах заболеваемость уменьшилась за счет снижения заболеваемости детей школьного возраста. Но при этом увеличилась заболеваемость в Южном, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах среди взрослого населения и детей. "По международным критериям, эпидемия соответствует среднему уровню интенсивности", - говорится в документе.

Ранее специалисты прогнозировали рост заболеваемости в конце января и в феврале, что соответствует многолетним наблюдениям.

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