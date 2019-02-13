На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Шри-Ланки начали набор палачей по объявлению. Президент страны объявил об окончании моратория на применение смертной казни, сообщает CNN.

Согласно объявлению в газете, которое опубликовал комиссар тюрем Шри-Ланки, палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером, хорошим интеллектом и духовной силой».



Мораторий на смертную казнь был введён в южно-азиатской стране в 1976 году. По закону, убийства, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками, по-прежнему караются смертной казнью, но все эти годы приговоры заменялись на пожизненное заключение. Теперь же смертная казнь будет восстановлена на Шри-Ланке в течение двух месяцев для лиц, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками. Говорит Москва

