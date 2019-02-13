На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
16:32 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Шри-Ланки начали набор палачей по объявлению. Президент страны объявил об окончании моратория на применение смертной казни, сообщает CNN.
Согласно объявлению в газете, которое опубликовал комиссар тюрем Шри-Ланки, палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером, хорошим интеллектом и духовной силой».
Мораторий на смертную казнь был введён в южно-азиатской стране в 1976 году. По закону, убийства, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками, по-прежнему караются смертной казнью, но все эти годы приговоры заменялись на пожизненное заключение. Теперь же смертная казнь будет восстановлена на Шри-Ланке в течение двух месяцев для лиц, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:12 13.02.2019
- В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за фейк- ньюс и оскорбление госсимволов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать