0
0
332
НОВОСТИ

В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски

17:00 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят обыск в офисе псковского регионального отделения партии "Яблоко" в рамках уголовного дела, возбужденного по факту распространения листовок с незаконной агитацией в сентябре 2018 года в ходе избирательной кампании на выборах губернатора региона. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав") следственное управление областного СК проводит обыск в офисе псковского регионального отделения партии "Яблоко". Правоохранители ищут доказательства и устанавливают лиц, причастных к распространению видеоматериалов и листовок с призывом приводить избирательные бюллетени в негодность в ходе выборов губернатора в сентябре 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
119
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
172
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
224
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
250
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
265
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
293
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
323
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
333
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
410
16:12 13.02.2019
В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за фейк- ньюс и оскорбление госсимволов
0
419

Возврат к списку