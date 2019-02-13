В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят обыск в офисе псковского регионального отделения партии "Яблоко" в рамках уголовного дела, возбужденного по факту распространения листовок с незаконной агитацией в сентябре 2018 года в ходе избирательной кампании на выборах губернатора региона. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав") следственное управление областного СК проводит обыск в офисе псковского регионального отделения партии "Яблоко". Правоохранители ищут доказательства и устанавливают лиц, причастных к распространению видеоматериалов и листовок с призывом приводить избирательные бюллетени в негодность в ходе выборов губернатора в сентябре 2018 года", - сказал собеседник агентства.

