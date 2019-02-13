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НОВОСТИ

В российских театрах может появиться должность президента

17:12 13.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Должность президента может появиться в российских театрах. С соответствующей инициативой выступил Минкульт. По словам замглавы ведомства Павла Степанова, речь идет не обо всех театрах, в  каждом конкретном случае вопрос будет решаться индивидуально.  Эхо Москвы

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