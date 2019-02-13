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Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов

17:40 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Движение «За права человека» Льва Пономарева включено в список иноагентов. Факт соответствия организации этим признакам был установлен в ходе внеплановой проверки Минюста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение «За права человека» во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя его исключили из реестра, так как министерство юстиции выявило, что движение прекратило выполнять функции иностранного агента.  Говорит Москва

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