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Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей

18:30 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток будет дофинансирована на 5,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

С такой инициативой ранее выступил Минтранс.

"Есть принципиальное согласие правительства России о необходимости финансовой поддержки этих социально-значимых перевозок, - говорится в ответе пресс-службы кабмина на запрос ТАСС. - Средства в размере 5,2 млрд рублей позволят авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов (по данным Минтранса России) по специальному тарифу (50% от стоимости усредненного коммерческого тарифа)".


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