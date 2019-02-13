Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
19:15 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО продолжит взаимодействие с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на полях заседания Совета НАТО в Брюсселе.
"НАТО и страны-члены будут продолжать взаимодействие с Россией по ДРСМД", - подчеркнул он.
Генсек отметил, что альянс уже поднимал этот вопрос на заседании Совета Россия - НАТО и намерен обсуждать его на дальнейших встречах, в частности на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Россия знает, что мы готовы к обсуждению, что мы убеждены и верим: ДРСМД очень важен. Но он не будет работать, если только одна сторона будет соблюдать его. Поэтому Россия сейчас отвечает за сохранение этого договора", - сказал Столтенберг.
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