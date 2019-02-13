Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
19:45 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер алиментов на содержание детей, за введение которого в среду выступил глава Минюста Александр Коновалов, должен быть соизмерим с прожиточным минимумом ребенка для каждого региона РФ, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
На пленарном заседании в верхней палате парламента во время "правительственного часа" Коновалов сообщил, что в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся в очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность.
"В данном случае при определении минимального порога [алиментов] нужно соизмерять его с объемом доходов человека в новой семье, так тоже бывает, но по крайней мере все должно быть соизмеримо с прожиточным минимумом ребенка в регионе. Один или два прожиточных минимума - этот вопрос уже [связан] с критериями доходности человека в новой семье", - пояснил Рязанский ТАСС.
Сенатор добавил, что поддерживает идею установить минимальный размер алиментов, так как данный вид выплат в определенных ситуациях является единственным источником дохода семьи с ребенком. "Минимальный порог должен быть, потому что зачастую те, кто уклоняется от выполнения своих обязанностей, обманывают, показывают минимальный доход на уровне МРОТ, а то и меньше", - подчеркнул Рязанский.
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