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Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде

20:30 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Латвии начнет рассмотрение дела о соответствии основному закону перевода школьного образования на государственный (латышский) язык 26 февраля. Об этом представитель КС Кетия Стразда сообщила в среду.

Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, слушание дела начнется 26 февраля в 10:00 (11:00 мск). Рассмотрение дела пройдет в открытом режиме в присутствии его участников, Конституционный суд планирует вести прямую трансляцию заседания в интернете.

Ранее крупнейшая парламентская оппозиционная социал- демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, оспорила в КС законность реформы перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.


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