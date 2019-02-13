Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
20:30 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд (КС) Латвии начнет рассмотрение дела о соответствии основному закону перевода школьного образования на государственный (латышский) язык 26 февраля. Об этом представитель КС Кетия Стразда сообщила в среду.
Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, слушание дела начнется 26 февраля в 10:00 (11:00 мск). Рассмотрение дела пройдет в открытом режиме в присутствии его участников, Конституционный суд планирует вести прямую трансляцию заседания в интернете.
Ранее крупнейшая парламентская оппозиционная социал- демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, оспорила в КС законность реформы перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.
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