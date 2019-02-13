Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
21:30 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на переговорах Контактной группы по урегулировании ситуации на востоке Украины в очередной раз настаивали на подписании Киевом декларации против пыток и насилия, проект которой уже больше года обсуждается на минских встречах. Об этом в среду по итогам переговоров в белорусской столице заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
"Представители республик настаивают на незамедлительном подписании декларации против пыток и насилия в отношении удерживаемых лиц", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.
Кобцева отметила, что жесткое отношение к лицам, содержащимся под стражей, нарушает всеобщую декларацию прав человека и международные конвенции. "Для предотвращения гибели людей, обеспечения достойных и гуманных условий содержания и доступа к медицинской помощи, считаем целесообразным вернуться к обсуждению декларации об осуждении любых форм пыток, жесткого обращения, сексуального насилия и угроз применения насилия в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом", - подчеркнула она.
Участники заседания обсудили проект декларации, осуждающей пытки и насилие со стороны силовых структур в отношении мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе. В ходе переговоров ЛНР обнародовала список удерживаемых лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, и потребовала от Киева немедленно оказать ее.
Представители ЛНР и Украины также обменялись информацией по разыскиваемым лицам из списка удерживаемых, обсудили вопрос, касающийся без вести пропавших лиц, и механизм возможного взаимодействия в этой области.
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