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Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос

22:30 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Москве Джон Хантсман предложил организовать новый саммит президентов двух стран в космосе. Такую идею он озвучил в среду на приеме в посольстве ФРГ, посвященном возвращению с Международной космической станции экипажа корабля "Союз МС-09".

"Моя рекомендация НАСА заключается в том, чтобы следующий саммит США - РФ состоялся в космосе, - предложил в шутку дипломат. - Потому что, когда нам удается преодолеть земную гравитацию, создается впечатление, что для нас не существует ничего невозможного".

"Когда вы находитесь в космосе, то видите только красоту природы и ничего кроме, только задачу по сохранению человечества", - добавил он.

По его словам, на протяжении 20 лет Россия и США три-четыре раза в год отправляют совместные экипажи в космос. "В хорошие и плохие времена мы вместе решали наиболее сложные для человечества задачи - полеты в космос. И мы делали это успешно", - указал Хантсман.



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