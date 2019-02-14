Украина просит у НАТО денег на поддержку флота

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина просит страны НАТО выделить отдельный пакет помощи военно-морским силам страны. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - цитирует дипломата украинское издание "Европейская правда".

Пристайко сообщил, что официальный запрос от Киева уже поступил в НАТО. "Запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т. е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений", - сообщило издание.