Украина просит у НАТО денег на поддержку флота
07:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина просит страны НАТО выделить отдельный пакет помощи военно-морским силам страны. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.
"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - цитирует дипломата украинское издание "Европейская правда".
Пристайко сообщил, что официальный запрос от Киева уже поступил в НАТО. "Запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т. е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений", - сообщило издание.
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комментарии(1)
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Николай 08:04 14.02.2019
США передадут Украине 30-летние списанные катера, для развития мощи украинских ВМС. Так сказать, мощи к мощам, шоб не надавали по щам.
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