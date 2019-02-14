Авторское право в Европе теперь будет соответствовать времени и технологиям

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Об этом сообщил в среду еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

"Достигнуто соглашение по авторскому праву", - написал Ансип в "Твиттере". "Европейцы, наконец, получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ", - подчеркнул он.

Ансип отметил, что "благодаря новым правилам интернет- пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом".