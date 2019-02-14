Авторское право в Европе теперь будет соответствовать времени и технологиям
07:15 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Об этом сообщил в среду еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип.
"Достигнуто соглашение по авторскому праву", - написал Ансип в "Твиттере". "Европейцы, наконец, получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ", - подчеркнул он.
Ансип отметил, что "благодаря новым правилам интернет- пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом".
НОВОСТИ
- 08:20 14.02.2019
- В Москве 14 февраля температура воздуха останется выше нормы
- 08:00 14.02.2019
- Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"
- 07:45 14.02.2019
- Пентагон не торопится принимать решение о создании военной базы в Польше
- 07:27 14.02.2019
- Против экс-главы штаба Трампа могут быть выдвинуты новые серьезные обвинения
- 07:24 14.02.2019
- Продюсер Би-Би-Си признал один из фактов постановочных съемок о химоружии в Сирии
- 07:00 14.02.2019
- Украина просит у НАТО денег на поддержку флота
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать