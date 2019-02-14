Продюсер Би-Би-Си признал один из фактов постановочных съемок о химоружии в Сирии
07:24 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати подтвердил, что якобы имевшее место в апреле прошлого года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом он написал в среду на своей странице в "Твиттере".
"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", - написал он.
Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации.
НОВОСТИ
- 08:20 14.02.2019
- В Москве 14 февраля температура воздуха останется выше нормы
- 08:00 14.02.2019
- Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"
- 07:45 14.02.2019
- Пентагон не торопится принимать решение о создании военной базы в Польше
- 07:27 14.02.2019
- Против экс-главы штаба Трампа могут быть выдвинуты новые серьезные обвинения
- 07:15 14.02.2019
- Авторское право в Европе теперь будет соответствовать времени и технологиям
- 07:00 14.02.2019
- Украина просит у НАТО денег на поддержку флота
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать