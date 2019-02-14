Продюсер Би-Би-Си признал один из фактов постановочных съемок о химоружии в Сирии

07:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати подтвердил, что якобы имевшее место в апреле прошлого года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом он написал в среду на своей странице в "Твиттере".

"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", - написал он.

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации.