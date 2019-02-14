Против экс-главы штаба Трампа могут быть выдвинуты новые серьезные обвинения
07:27 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лгал следствию, нарушив условия сделки с правосудием. К такому выводу пришел суд округа Колумбия, с соответствующим постановлением судьи корр. ТАСС ознакомился в среду в электронной базе данных инстанции. Суд пришел к выводу, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса.
Ранее суд в Вашингтоне назначил вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту на 13 марта 2019 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет Манафорта в нарушении сделки со следствием. Прокурор уверен, что действия Манафорта могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства и привести к выдвижению против него новых обвинений, в частности в создании помех правосудию.
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