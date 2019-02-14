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Пентагон не торопится принимать решение о создании военной базы в Польше

07:45 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие решения относительно возможности размещения на территории Польши американской военной базы займет крайне длительное время. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире польскому телеканалу "Польсат", стенограмму интервью распространил в среду Государственный департамент.

"Я думаю, что это будет продолжительная дискуссия еще крайне длительное время. Нам часто придется начинать сначала и обдумывать заново, как к этому подойти. Мы сделаем все правильно и продолжим проводить оценку по мере того, как угрозы будут меняться, как риски будут меняться, мы сделаем так, чтобы модель сдерживания была выстроена правильно. Это важно и для польского народа, и также для Америки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать принятия решения.

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