Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

Среди основных проблем - остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмал, загустители, отметил он. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты - курица, искусственные добавки.

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - сказал Протасов.