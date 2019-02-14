Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"
08:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.
Среди основных проблем - остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмал, загустители, отметил он. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты - курица, искусственные добавки.
"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - сказал Протасов.
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