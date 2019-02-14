В Москве 14 февраля температура воздуха останется выше нормы
08:20 14.02.2019
Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, а температурный фон окажется немного выше своей климатической нормы. Днем облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в столице -1…-3°, в Подмосковье 0…-5°. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с. Относительная влажность 78-83%. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".
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