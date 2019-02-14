Фотографу дикой природы удалось сделать снимок зверя, которого никто не видел 100 лет
08:35 14.02.2019 Источник: Телеканал "112 Украина"
Фотограф дикой природы Уилл Беррард-Лукас смог сделать снимок черной пантеры, которую никто не видел уже около 100 лет. Об этом сообщает BBC.
Черной пантерой называют либо леопарда, либо ягуара с черной шкурой. На свете очень мало фотографий этих животных. Когда Уилл услышал, что в заповеднике Лакипия в Кении кто-то якобы видел черную пантеру, он немедленно отправился туда.
Обнаруженная им черная пантера оказалась мужского пола. Судя по размерам, этому леопарду около двух лет.
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