Новый законопроект о санкциях в отношении России внесен в Сенат США

09:00 Источник: Эхо Москвы

В Сенат США внесен новый законопроект о санкциях в отношении России — за вмешательство в американские выборы и агрессию против Украины. Проект закона имеет межпартийную поддержку, а значит — и все шансы на то, чтобы быть принятым.

Сенаторы Линдси Грэм, республиканец, и Боб Менендес, демократ, внесли вчера в Сенат новую версию закона о санкциях в отношении России — еще более жесткую, чем предыдущий проект закона, который они представили в прошлом году и который не прошел голосование.



Новая версия закона Грэма-Менендеса предлагает ввести санкции в отношении российских банков, которые поддерживают усилия по вмешательству в выборы США, запретить покупку нового российского госдолга и санкционировать лиц, которые содействуют коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени Владимира Путина. Новый законопроект предлагает ввести санкции и в отношении российского энергетического сектора, включая инвестиции в проекты по сжиженному природному газу. Против этих санкций, однако, как ожидаются, выступят компании ВР, Шелл, Эни, Экссон и Шеврон. Сенатор Боб Менендес прокомментировал законопроект, заявив, что «одно становится все более очевидно: Москва продолжит наступать до тех пор, пока не встретит подлинное сопротивление». Сенатор Линдси Грэм, сторонник Трампа, но при этом ястреб в отношении России, заявил, что Путин «должен прекратить и отказаться от дальнейшего вмешательства в выборы США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести российские войска из Украины и прекратить создавать хаос в Сирии». О враждебных действия России в отношении США, о которых говорил сенатор Грэм, в конце января на слушаниях в Сенате рассказал глава Национальной разведки США Дэн Коутс. Президент США Дональд Трамп после этого назвал американскую разведку «наивной и пассивной».

Нежелание Администрации Трампа предпринимать какие-либо действия, чтобы наказать Кремль за продолжающееся вмешательство в выборы США, дает законопроекту Грэма-Менендеса по санкциям в отношении России большие шансы принятие в Конгрессе. Эхо Москвы