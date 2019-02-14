В Китае опровергли сообщения о встречах дипломатов с оппозицией Венесуэлы
09:05 14.02.2019 Источник: REGNUM
Китай заявил, что надеется на объективность и приверженность к базовым принципам журналистики всех причастных СМИ, которые заявляют о связях Китая с венесуэльской оппозицией, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала публикацию издания The Wall Street Journal о том, что якобы китайские дипломаты имеют связи с представителями венесуэльской оппозиции в Вашингтоне.
«Недавно некоторые СМИ подогрели общественность фейковыми новостями. Я не знаю, в чем была их цель. Мы надеемся, что причастные медиа будут все же подавать новости в соответствии с принципами объективности и честности», — заявила Хуа во время пресс-брифинга. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 09:32 14.02.2019
- Правительство Молдавии хочет отозвать посла в РФ, президент против
- 09:20 14.02.2019
- От ГПУ потребовали возбудить дело против Тимошенко
- 09:00 14.02.2019
- Новый законопроект о санкциях в отношении России внесен в Сенат США
- 08:35 14.02.2019
- Фотографу дикой природы удалось сделать снимок зверя, которого никто не видел 100 лет
- 08:20 14.02.2019
- В Москве 14 февраля температура воздуха останется выше нормы
- 08:00 14.02.2019
- Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"
- 07:45 14.02.2019
- Пентагон не торопится принимать решение о создании военной базы в Польше
- 07:27 14.02.2019
- Против экс-главы штаба Трампа могут быть выдвинуты новые серьезные обвинения
- 07:24 14.02.2019
- Продюсер Би-Би-Си признал один из фактов постановочных съемок о химоружии в Сирии
- 07:15 14.02.2019
- Авторское право в Европе теперь будет соответствовать времени и технологиям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать