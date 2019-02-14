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НОВОСТИ

В Китае опровергли сообщения о встречах дипломатов с оппозицией Венесуэлы

09:05 14.02.2019 Источник: REGNUM

Китай заявил, что надеется на объективность и приверженность к базовым принципам журналистики всех причастных СМИ, которые заявляют о связях Китая с венесуэльской оппозицией, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала публикацию издания The Wall Street Journal о том, что якобы китайские дипломаты имеют связи с представителями венесуэльской оппозиции в Вашингтоне.

«Недавно некоторые СМИ подогрели общественность фейковыми новостями. Я не знаю, в чем была их цель. Мы надеемся, что причастные медиа будут все же подавать новости в соответствии с принципами объективности и честности», — заявила Хуа во время пресс-брифинга.  ИА REGNUM

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