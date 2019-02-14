От ГПУ потребовали возбудить дело против Тимошенко
09:20 14.02.2019 Источник: Lenta.ru
Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» потребовала от генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко. Об этом сообщается на сайте организации.
Активисты утверждают, что в 2018 году Тимошенко заплатила 390 тысяч долларов американской пиар-компании, которая представляла ее интересы в США. Из ее декларации неясно, откуда у Тимошенко взялись такие деньги, что может свидетельствовать о ее незаконном обогащении.
Представители центра рассказали, что обращались в Национальное антикоррупционное бюро и другие инстанции Украины с требованием расследовать это дело, однако ведомства не ответили на их запрос. Активистам пришлось обратиться в суд. Lenta.Ru
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