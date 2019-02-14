Правительство Молдавии хочет отозвать посла в РФ, президент против

09:32 Источник: REGNUM

Министерство иностранных дел Молдавии направило правительству республики запрос об отзыве посла Андрея Негуцу из России, об этом сообщает портал Omega со ссылкой на пресс-секретаря молдавского внешнеполитического ведомства Александра Ройтмана.

«Соответствующее решение (об отзыве посла) подготовлено министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения», — сообщает издание.



В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ, добавив, что отзыв послов — это исключительное право главы государства, которое не обойти. Он также выразил надежду, что враждебное ему правительство не сможет принять данное решение. ИА REGNUM