Правительство Молдавии хочет отозвать посла в РФ, президент против
09:32 14.02.2019 Источник: REGNUM
Министерство иностранных дел Молдавии направило правительству республики запрос об отзыве посла Андрея Негуцу из России, об этом сообщает портал Omega со ссылкой на пресс-секретаря молдавского внешнеполитического ведомства Александра Ройтмана.
«Соответствующее решение (об отзыве посла) подготовлено министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения», — сообщает издание.
В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ, добавив, что отзыв послов — это исключительное право главы государства, которое не обойти. Он также выразил надежду, что враждебное ему правительство не сможет принять данное решение. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 09:20 14.02.2019
- От ГПУ потребовали возбудить дело против Тимошенко
- 09:05 14.02.2019
- В Китае опровергли сообщения о встречах дипломатов с оппозицией Венесуэлы
- 09:00 14.02.2019
- Новый законопроект о санкциях в отношении России внесен в Сенат США
- 08:35 14.02.2019
- Фотографу дикой природы удалось сделать снимок зверя, которого никто не видел 100 лет
- 08:20 14.02.2019
- В Москве 14 февраля температура воздуха останется выше нормы
- 08:00 14.02.2019
- Произведенные в РФ пельмени не дотягивают до "Знака качества"
- 07:45 14.02.2019
- Пентагон не торопится принимать решение о создании военной базы в Польше
- 07:27 14.02.2019
- Против экс-главы штаба Трампа могут быть выдвинуты новые серьезные обвинения
- 07:24 14.02.2019
- Продюсер Би-Би-Си признал один из фактов постановочных съемок о химоружии в Сирии
- 07:15 14.02.2019
- Авторское право в Европе теперь будет соответствовать времени и технологиям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать