На переговорах по мирному договору Япония может применить новую стратегию - СМИ
10:00 14.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ узнали о новой стратегии Японии в переговорах с Россией по мирному договору. Некоторые правительственные чиновники намерены рассмотреть возможность ведения переговоров после смены премьер-министра в стране в сентябре 2021 года.
Об этом пишет японская пресса. Отмечается, что активизация переговоров привела к негативной реакции российской общественности.
В Японии надеются принять рамочное соглашение по мирному договору к июню, когда в стране состоится саммит G20. На его полях запланированы переговоры премьера Синдзо Абэ с президентом Владимиром Путиным. Если стороны не достигнут соглашения, то японские власти готовы к пересмотру стратегии.
Токио считает четыре острова Южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — своими северными территориями, которые якобы незаконно находятся в составе России. Говорит Москва
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