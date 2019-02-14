На переговорах по мирному договору Япония может применить новую стратегию - СМИ

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали о новой стратегии Японии в переговорах с Россией по мирному договору. Некоторые правительственные чиновники намерены рассмотреть возможность ведения переговоров после смены премьер-министра в стране в сентябре 2021 года.

Об этом пишет японская пресса. Отмечается, что активизация переговоров привела к негативной реакции российской общественности.



В Японии надеются принять рамочное соглашение по мирному договору к июню, когда в стране состоится саммит G20. На его полях запланированы переговоры премьера Синдзо Абэ с президентом Владимиром Путиным. Если стороны не достигнут соглашения, то японские власти готовы к пересмотру стратегии.



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