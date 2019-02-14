Блумберг пообещал выделить $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом - Politico

10:05 Источник: Газета.Ru

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пообещал выделить $500 млн собственных средств на предвыборную борьбу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Блумберг поступит так в случае участия в праймериз Демократической партии.



Если Блумберг откажется участвовать в президентской гонке, то он намеревается запустить «беспрецедентную информационную кампанию» в поддержку кандидата от демократов.



На прошлой неделе экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что примет решение по выборам в 2020 году через три недели. Газета.Ru

