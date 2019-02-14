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НОВОСТИ

Работа марсохода Opportunity прекращена

10:20 14.02.2019 Источник: Lenta.ru

Последняя попытка выйти на связь с марсоходом Opportunity, предпринятая 13 февраля, оказалась безуспешной, в связи с чем работа ровера прекращена, сообщает НАСА на своем сайте.

Связь с планетоходом пропала 10 июня 2018 года из-за пылевой бури на Красной планете. Многочисленные попытки НАСА восстановить коммуникацию с марсоходом не дали результата. Наиболее вероятной причиной потери связи называется невозможность подзарядки солнечных батарей ровера.

Ровер Opportunity высадился на марсианское плато Меридиана 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток. Основным результатом миссии является доказательство того, что в древности на поверхности Марса были вода и соответствующие водоемы, пригодные для жизни.

В настоящее время на Марсе работает единственный ровер Curiosity. Посадку на Марс планетоход НАСА совершил 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла.  Lenta.Ru

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