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НОВОСТИ

Большинство россиян считает, что работа ООН не отвечает интересам РФ - опрос

10:32 14.02.2019 Источник: REGNUM

Организация Объединённых Наций (ООН) играет в современном мире положительную роль, об этом заявили 26% жителей России, 36% дали отрицательные оценки. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Влияние ООН в мире считают значительным 39%, незначительным — 32% российских граждан. По мнению 44%, влияние ООН на международную жизнь в последние годы ослабевает.

56% опрошенных заявили, что ООН выражает позиции одной или нескольких стран, а не большинства. Подавляющее большинство (62%) уверено, что работа этой организации не отвечает интересам России, обратного мнения придерживаются лишь 16%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2−3 февраля 2019 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.  ИА REGNUM

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