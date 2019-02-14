Опрос выявил отношение россиян к Дню святого Валентина

11:00 Источник: РОСБАЛТ

Около четверти россиян собираются отмечать День святого Валентина, однако многие из них считают этот праздник «навязанным». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного приложением для знакомств Mamba.

Около 40% респондентов, выбирая между Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, и Валентиновым днем, отдали предпочтение первому празднику (41,8% мужчин и 41,5% женщин). Всего 10,9% мужчин и 12,5% женщин сказали, что 14 февраля им нравится больше. 27,1% мужчин и 32,4% женщин ответили, что оба праздника им по душе — чем больше праздников, тем лучше. А 13,5% женщин и 20,3% мужчин сказали, что ни 14 февраля, ни День семьи не являются для них значимыми поводами.



На вопрос «Собираетесь ли вы отмечать 14 февраля?» 26,8% мужчин и 30,2% женщин ответили утвердительно. 42,3% мужчин и 32,7% женщин, напротив, сообщили, что не считают нужным что-то праздновать в этот день.

В опросе приняли участие 37 тысяч женщин и 72 тысячи мужчин в возрасте 18+, проживающих в России. Росбалт

