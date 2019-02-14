Третьяковская галерея установила новую охранную систему

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Третьяковка установила новую охранную систему после кражи картины. Об этом рассказал исполнительный директор группы компаний «Стрелец», которая производит охранные системы, Михаил Левчук.

По его словам, оборудование, которое установлено в музее, применяется российскими военными. Охранная система предусматривает установку на картины датчиков. Они позволяют постоянно отслеживать местонахождение. Персонал получает спецбраслеты и пульт управления.



«Как только двигаем картину, идёт сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт», — рассказал Левчук.



Накануне директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что музей намерен за счёт спонсорских денег установить дополнительный рубеж охраны.



Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковки 27 января. Похититель снял её со стены и ушёл на глазах у многочисленных посетителей. Говорит Москва

