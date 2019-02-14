В РПЦ предложили законодательно признать еще не родившегося ребенка субъектом права

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ предлагают законодательно признать не рождённого человека субъектом права. С такой инициативой выступила руководитель Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения.

«В Конвенции о правах ребёнка сказано, что ребёнок в период до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», — сказала игуменья на заседании рабочей группы по вопросам выведения абортов из системы ОМС. Говорит Москва

