0
0
0
НОВОСТИ

В РПЦ предложили законодательно признать еще не родившегося ребенка субъектом права

11:20 14.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ предлагают законодательно признать не рождённого человека субъектом права. С такой инициативой выступила руководитель Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения.

«В Конвенции о правах ребёнка сказано, что ребёнок в период до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», — сказала игуменья на заседании рабочей группы по вопросам выведения абортов из системы ОМС. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 14.02.2019
Третьяковская галерея установила новую охранную систему
0
64
11:00 14.02.2019
Опрос выявил отношение россиян к Дню святого Валентина
0
73
10:32 14.02.2019
Большинство россиян считает, что работа ООН не отвечает интересам РФ - опрос
0
113
10:20 14.02.2019
Работа марсохода Opportunity прекращена
0
126
10:05 14.02.2019
Блумберг пообещал выделить $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом - Politico
0
168
10:00 14.02.2019
На переговорах по мирному договору Япония может применить новую стратегию - СМИ
0
197
09:32 14.02.2019
Правительство Молдавии хочет отозвать посла в РФ, президент против
0
192
09:20 14.02.2019
От ГПУ потребовали возбудить дело против Тимошенко
0
202
09:05 14.02.2019
В Китае опровергли сообщения о встречах дипломатов с оппозицией Венесуэлы
0
190
09:00 14.02.2019
Новый законопроект о санкциях в отношении России внесен в Сенат США
0
275

Возврат к списку