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НОВОСТИ

Цены на нефть вновь немного поднялись

11:32 14.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются, при этом стоимость барреля сорта Brent впервые с 21 ноября 2018 года в моменте поднималась выше $64.

На утренних торгах в четверг апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,66% до $64,03 за баррель, а мартовские фьючерсы на американскую WTI — на 0,58% до $54,21.  Росбалт

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