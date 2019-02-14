Цены на нефть вновь немного поднялись
11:32 14.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются, при этом стоимость барреля сорта Brent впервые с 21 ноября 2018 года в моменте поднималась выше $64.
На утренних торгах в четверг апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,66% до $64,03 за баррель, а мартовские фьючерсы на американскую WTI — на 0,58% до $54,21. Росбалт
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