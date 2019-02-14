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НОВОСТИ

Талибы займутся проблемами афганских бизнесменов

12:00 14.02.2019 Источник: НГ-Online

Делегация афганского «Талибана» (организация запрещена в РФ) 18 февраля встретится в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Как говорится в сегодняшнем заявлении пресс-секретаря талибов Забиуллы Муджахида, делегация повстанческого движения отправится в Исламабад по приглашению пакистанского правительства.

В ходе беседы с Имран Ханом, талибские дипломаты намерены обсудить, в том числе, вопросы, касающиеся афганских бизнесменов. По информации «НГ», такая повестка в переговорах талибов с пакистанской стороной возникла впервые.

Известно, что афганские предприниматели имеют проблемы в торговых отношениях с Пакистаном. Периодически пакистанские власти вводят ограничения в отношении товаров, ввозимых афганскими бизнесменами в Пакистан или идущих транзитом через пакистанскую территорию. Однако до сих пор все проблемы, касающиеся афганских предпринимателей, официальный Исламабад обсуждал только с правительством в Кабуле.

По словам Забиуллы Муджахида, в ходе встречи талибских дипломатов с Имран Ханом будут также обсуждаться проблемы афганских беженцев, проживающих в Пакистане. До сих пор этот вопрос также рассматривался только в ходе контактов пакистанской стороны с правительством в Кабуле. В настоящее время на пакистанской территории проживает более 2 млн афганских беженцев.

Андрей Серенко

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