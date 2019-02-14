В Конгрессе США предложили венесуэльской оппозиции не отдавать долги России
12:05 14.02.2019 Источник: REGNUM
Администрация США должна добиться того, чтобы оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо в случае прихода к власти не выплачивала долги Российской Федерации. Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил конгрессмен, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.
Так, Шерман спросил спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, ведутся ли такие переговоры с венесуэльской оппозицией. Конгрессмен также поинтересовался, сообщали ли руководству РФ, что венесуэльские долги не будут возвращены.
В свою очередь, Абрамс отметил, что разговора о невыплате «правительством Гуайдо» долгов перед РФ пока не было. По его словам, венесуэльская оппозиция, когда придет к власти, будет принимать решение самостоятельно.
Тогда Шерман выразил надежду на «определенные шаги» со стороны оппозиции Венесуэлы в этом направлении и на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Венесуэлы из-за невозврата долга РФ. ИА REGNUM
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