Голикова назвала самый бедный регион РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Тыва является самым бедным регионом России - уровень бедности составляет в нем 41,5%. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.



"В Республике Тыва <...> бедность по 2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей [в субъекте] - порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие", - сказала вице-премьер.



Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.





